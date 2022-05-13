Чернобаевка-19: украинские защитники уничтожили вражескую технику и склад боеприпасов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о новой главе украинского блокбастера о Чернобаевке. В уже легендарном поселке Херсонской области ВСУ нанесли уничтожающий удар по складам боеприпасов и радиоактивных отходов РФ.

Об этом военный эксперт написал у себя на Facebook. Это фактически стало 19 серией триумфа украинских войск в этом населенном пункте, где оккупанты присмотрели дислокацию для своей боевой техники.

Отметим, что в Луганской области появилась своя Чернобаевка. Армия РФ там уже который раз пытается перейти через реку Северский Донец, однако успеха не имеют, благодаря профессиональной работе ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Воеено-Воздушные силы Украины в течение 12 мая уничтожили семь вражеских целей в небе. Российские оккупанты потеряли еще один вертолет Ка-52.

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Напомним, что общие потери российской армии только за первый месяц полномасштабного вторжения в Украину превысили количество погибших за 10 лет афганской "кампании". На сегодняшний день уже ликвидировано более 26 тыс. личного состава оккупантов, а оставшиеся (пока что) в живых всеми силами пытаются избежать участия в "специальной военной операции".