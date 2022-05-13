Защитники украинского неба сбили вражеский вертолет и пять БПЛА оккупантов

Украинские защитники в течение 12 мая уничтожили семь вражеских целей в небе. Российские оккупанты потеряли еще один вертолет Ка-52.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Нашим бойцам также удалось сбить одну крылатую ракету и пять беспилотников типа "Орлан-10".

"Авиация Воздушных сил и Сопутствующих войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск на разных направлениях", – отмечается в сообщении.

Известно, что российских вертолет Ка-52 был сбит подразделениями ПВО на Донбассе, где оккупанты потеряли множество разных видов боевой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение минувших суток, 11 мая, украинские воины уничтожили около 300 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине в живой силе с начала вторжения уже превысили 26 600 человек.