Бои за Мариуполь продолжаются: советник мэра показал видео, разоблачившее фейки Путина

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, в Мариуполе до сих пор продолжаются бои между захватчиками и украинскими защитниками. Российские оккупанты пока не смогли полностью заблокировать "Азовсталь".

Однако российские журналисты, выполняя приказ диктатора, перестали говорить о том, что бои за город не прекратились. Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу).

Теперь пропагандисты РФ по-прежнему публикуют кадры штурмов или боев в городе, однако врут о дате. Они публикуют свежие видео, заявляя, что они были сняты "до того, как "Азовсталь" была полностью заблокирована", а сейчас в Мариуполе якобы уже тихо.

Видео дня

Однако это не соответствует действительности, простой анализ видео и сопоставление фактов доказывает, что журналисты пытались выдать желаемое за действительное.

"Мы понимаем, что подобная погода установилась в Мариуполе не позднее трех дней. Далее сопоставим данные – вчера оккупантами была закрыта территория Левобережного района из-за уличных боев. К тому же на видео техника оккупантов с отметкой V, которая появилась после показательного выезда из города части оккупантов на Пасху после путинского "стоп штурм". Раньше были Z", – написал Андрющенко.

Поэтому видео боя за Мариуполь, которое пропагандисты пытались выдать за старое, на самом деле было снято 26 апреля.

"Это видео боев за вчера. В Мариуполе. Там, где нет боевых действий и "все контролируют оккупанты". Фейкометы", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Напомним: президент РФ Владимир Путин солгал своему турецкому коллеге о прекращении огня в Мариуполе и о якобы полном захвате города российскими оккупантами.

Уже 28 апреля захватчики готовят пропагандистский "пресс-тур" в Мариуполь для лояльных к себе СМИ. Для этого в уничтоженном Мариуполе готовится масштабная провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают атаковать "Азовсталь", несмотря на приказ главы Кремля Владимира Путина прекратить штурм комбината. В то же время, российские пропагандистские СМИ перестали освещать бомбардировки Мариуполя.