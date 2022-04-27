'Азовцы' отбили атаку оккупантов возле Гуляйполя: взятые в плен военные 'ДНР' сдали все позиции врага. Видео

Во вторник, 26 апреля, бойцы второго батальона полка Сил специальных операций "Азов" отбили атаку российских оккупантов возле Гуляйполя на Запорожье. Нескольких захватчиков наши защитники взяли в плен.

Пленные оказались военными так называемой армии "ДНР". Об этом в Telegram рассказал Андрей Белецкий, основатель и первый командир полка "Азов" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Они сдали украинским воинам все сведения о расположении российских войск и техники.

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"Взяли в плен несколько орков. Мобилизованные как пушечное мясо и демотивированные "воины" из недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать за русский мир, сдали все", – написал Белецкий.

Двое оккупантов заявили, что не хотят воевать против Украины, и передали своим сослуживцам, что им тоже нечего здесь делать. Пленные также поблагодарили "азовцев" за то, что они "вытащили их оттуда".

Военнопленные рассказали бойцам "Азова", сколько в войсках РФ бронетехники в этом районе и где она расположена, а также все данные о позициях оккупантов.

Многие из военных "ДНР" признавались, что они на самом деле воюют не за идею, а из-за нехватки денег и чтобы помочь своим семьям.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести потери по всем направлениям на войне с Украиной и для восстановления своих рядов вынуждены прибегать к абсурдным и преступным методам. Студентов Высшего военного училища во временно оккупированном Донецке досрочно дипломировали и отправили на фронт.