В Донецке досрочно выпустили 'офицеров', чтобы отправить на войну

Российские оккупанты продолжают нести потери по всем фронтам на войне с Украиной и для восстановления своих рядов вынуждены прибегать к абсурдным и преступным методам. Студентов Высшего военного училища во временно оккупированном Донецке досрочно дипломировали и сразу отправили на фронт.

Об этом сообщил советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко на своем Telegram-канале. Он с досадой признал, что оккупанты отправляют на войну с украинцами фактически их сограждан, которые с детства подвергались "промывке мозгов" сепаратистами "ДНР".

"Ребятам, что завтра пойдут воевать против нас 20-21 год. Минус восемь лет войны. То есть им было по 12 до начала российской оккупации на Донбассе. Если честно, у меня нет сомнений в их идеологических взглядах. Но ведь формально они наши граждане. Как и все остальные в Донецке и Луганске", – заметил он.

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Андрющенко добавил, что такой шаг военного руководства подтверждает проблематику добровольной мобилизации среди мужчин из гражданского населения. Впрочем, выпускники училища несущественно улучшат ситуацию – их всего 40 человек. Тем больней, что Россия бессмысленно и беспощадно отправляет юношей на убой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на территории ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация мужчин, чтобы отправлять их на войну в Украину. Их задерживают прямо на улицах, рабочих местах, снимают с автобусов, выводят из квартир.