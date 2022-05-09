Арестович заявил о смягчении мобилизации в Украине: нужны люди, готовые воевать

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что в Украине нужно смягчить мобилизацию. По его мнению, мужчинам некоторых профессий даже можно разрешить выезжать за границу.

В интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в воскресенье, 8 мая, Арестович отметил, что в ОП об этом идет "широкая дискуссия" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Свое мнение эксперт аргументировал тем, что на фронте для защиты Украины нужны люди, которые умеют и готовы воевать. По его словам, в рядах Вооруженных сил таких людей уже предостаточно.

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"Мы не нуждаемся во всех мужчинах, сидящих в Украине. Мы нуждаемся только в тех, кто готов и хочет воевать, и таких людей предостаточно уже в наших рядах и есть дополнительно", – заявил Арестович.

Он также перечислил, мужчинам каких профессий, по его мнению, можно разрешить ездить по работе в другие государства. Речь идет, как добавил Арестович, о коротких выездах с обязательным возвращением.

"Морякам, бизнесменам, ученым, артистам и так далее я бы дал возможность выезжать за рубеж, короткие выезды. Жизнь продолжается. Особенно это нужно бизнесу. Мы не догибаем палку там, где ее давно надо было перегнуть и сломать", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что к этим категориям также можно отнести представителей IT-специальностей, агрокомплекса и метталургов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизация в Украине была объявлена до 24 мая, однако после истечения этого срока может быть продлена. Тем не менее, как говорят в руководстве Вооруженных сил, сейчас "все показатели мобилизации выполнены на 100%".

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в Украине после войны с РФ могут провести целевую мобилизацию граждан. Цель – ликвидация последствий военных действий.