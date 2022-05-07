После войны в Украине могут провести целевую мобилизацию: что это значит

В Украине после войны с РФ могут провести целевую мобилизацию граждан. Цель – ликвидация последствий военных действий.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем канале в Telegram. По его словам, 7 мая чиновники приняли решение дополнить "Положение о единой государственной системе гражданской защиты" новым пунктом, который будет предусматривать, в частности, проведение целевой мобилизации во время так называемого восстановительного периода.

Идея заключается в том, чтобы привлекать граждан к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций в украинских областях. Важными этапами в Кабмине выделили необходимость восстановления объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, а также разминирование населенных пунктов.

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Также Кабмин предусматривает возможность привлечения волонтеров и работников без специального образования к оказанию социальных услуг. Речь идет о периодах действия чрезвычайного или военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, мобилизация в Украине была объявлена до 24 мая, однако после истечения этого срока может быть продлена. Тем не менее, как говорят в руководстве Вооруженных сил, сейчас "все показатели мобилизации выполнены на 100%".