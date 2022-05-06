Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты задумали до 9 мая "добить" защитников Мариуполя, которые находятся на "Азовстали". В частности они хотят преподнести диктатору Владимиру Путину "победу" над полком "Азов".

Такое мнение он высказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в четверг, 5 мая. Он напомнил, что россияне уже ворвались на территорию комбината, там третий день идут тяжелые бои (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы ).

"Я четко вижу желание добить "Азов"... Подать 9 мая "победу" над "Азовом", они хотят Путину ее "принести". Лучший подарок властителю – это же голова его врага. Они очень хотят это сделать, но посмотрим, удастся ли. Но усилия они предпринимают крайние. Как я понял из сообщений самого "Азова" и тех, кто обороняет "Азовсталь", что третий день непрерывные штурмы идут и бои", – сказал он.

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При этом Арестович отметил, что украинская власть не может помощь защитникам Мариуполя военным путем – ближайшие силы ВСУ находятся как минимум за 60 км от города, и они тоже под давлением противника.

В то же время, советник главы ОП подчеркнул, что Украина пытается найти политико-дипломатический путь спасения защитников украинского Мариуполя. По его словам, задействованы "первые лица всех значимых организаций, церквей и стран". Более того, как сказал Арестович, Путину предлагали разные варианты решения ситуации в том числе и лидеры государств, от которых он сильно зависит. Однако диктатор не согласился.

"Там есть конкретная задача – добить во что бы то ни стало – разрывая международные связи, рискуя репутацией и ссорясь с лидерами стран, с которыми не стоило бы ссориться, но принципиально добить "Азов", – сказал Арестович.

По его мнению, чудом является то, что Украина в ходе долгих и тяжелых переговоров смогла добиться эвакуации из комбината гражданских. Что касается эвакуации военных, то, по словам Арестовича, Турция предлагала прислать корабль для военных, но россияне не согласились.

"Мы же взрослые люди, мы понимаем, что военных способов нет... Или прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции. Это такой же нереальный вариант, как и предложение украинской армии как-нибудь освободить. Как? Мы открыты к предложениям и готовы выслушать, что еще можно предложить мировому сообществу, чтобы решить эту проблему", – подытожил эксперт.

Напомним, что российские оккупанты уже третьи сутки находятся на территории завода "Азовсталь". Информация о том, что защитникам города удалось их выбить, не соответствует действительности. Идут тяжелые бои, сообщил 5 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

Ранее Паламарь также выступил с новым обращением из заблокированного Россией Мариуполя. Он призвал мировое сообщество и украинские власти сделать все возможное и невозможное для того, чтобы спасти остающихся на территории "Азовстали" гражданских, а также сотни раненых украинских воинов.

Также защитники Мариуполя требуют эвакуации из заблокированного завода тел павших украинских воинов: они должны быть похоронены, как того заслуживают настоящие герои, отдавшие свои жизни, но не изменившие родине и не нарушившие приказ.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, россияне на "Азовстали" нашли изменника из числа сотрудников комбината. Им оказался электрик, показавший тоннели, ведущие на территорию завода под землей. Они начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, полученной от предателя.