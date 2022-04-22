Арестович объяснил, почему Шойгу пришел 'на ковер' к Путину в гражданской одежде

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратил внимание, что министр обороны РФ Сергей Шойгу пришел "на ковер" к президенту Путину в гражданской одежде. По его словам, это может означать снятие тональности войны.

Также он отметил, что на встрече агрессоров уже не прослеживалось привычное для РФ "победобесие". Об этом Арестович рассказал в интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

В отличие от привычной для Шойгу формы с наградами и генеральскими звездами, с Путиным он разговаривал в обычном классическом костюме. Арестович считает, что такой фактор можно расценивать как готовность агрессора к конструктиву.

"Гражданский костюм означает снятие тональности войны. Это демонстрация миролюбивых намерений или по крайней мере готовности к конструктиву. Потому что если бы они говорили "добьем, победим", то Шойгу пришел бы в военной форме, звеня наградами", – сказал Арестович.

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Напомним, 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Путину о ходе войны против Украины. По его словам, российские оккупанты якобы захватили город Мариуполь. Шойгу рассказал, что Мариуполь "освободили" российские войска и наемники из так называемой "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, странное поведение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу стало предметом обсуждения и шуток в сети. Во время этой встречи глава Кремля "отменил" приказ о штурме Мариуполя. В частности, пользователи обратили внимание на напряженные позу и жесты Путина.