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Американская реактивная система M270 залпового огня впервые ударила по оккупантам на Донбассе

Руслан Рудомский
Война в Украине 2022
2 минуты
9,8 т.
Американская РСЗО M270 MLRS уже в Украине

В четверг, 28 апреля, американская реактивная система залпового огня M270 MLRS впервые ударила по оккупантам в Донецкой области. Она может уничтожать военные цели на расстоянии до 120 километров.

Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в своем Telegram-канале. Также военные выложили иллюстративное видео работы этой системы залпового огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

M270 MLRS – это американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе, предназначенная для выполнения боевых заданий в любое время суток и в разных погодных условиях. Применяется для поражения и уничтожения с закрытых огневых позиций на расстояниях до 120 км, площадь поражения до 25 га.

Видео дня
Американская реактивная система залпового огня M270 MLRS
Американская реактивная система залпового огня M270 MLRS
Американская реактивная система залпового огня M270 MLRS

"Из Сумщины расстояние до Курска 100 км, до Брянска тоже 100 км. А из Харьковщины до Белгорода вообще 20 км", – намекают Черные Запорожцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31 марта Украина передала Конгрессу США список необходимого оружия. В нем фигурировали беспилотники, артиллерийские системы и самолеты.

Через несколько недель американское издание New York Times написало, что в Вашингтоне на просьбу Украины откликнулись и утвердили новый пакет военной помощи Киеву общей стоимостью 800 миллионов долларов.

А 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла историческое решение об осуществлении программы ленд-лиза для Украины. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.