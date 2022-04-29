Американская реактивная система M270 залпового огня впервые ударила по оккупантам на Донбассе

В четверг, 28 апреля, американская реактивная система залпового огня M270 MLRS впервые ударила по оккупантам в Донецкой области. Она может уничтожать военные цели на расстоянии до 120 километров.

Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в своем Telegram-канале. Также военные выложили иллюстративное видео работы этой системы залпового огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

M270 MLRS – это американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе, предназначенная для выполнения боевых заданий в любое время суток и в разных погодных условиях. Применяется для поражения и уничтожения с закрытых огневых позиций на расстояниях до 120 км, площадь поражения до 25 га.

Видео дня

"Из Сумщины расстояние до Курска 100 км, до Брянска тоже 100 км. А из Харьковщины до Белгорода вообще 20 км", – намекают Черные Запорожцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 31 марта Украина передала Конгрессу США список необходимого оружия. В нем фигурировали беспилотники, артиллерийские системы и самолеты.

Через несколько недель американское издание New York Times написало, что в Вашингтоне на просьбу Украины откликнулись и утвердили новый пакет военной помощи Киеву общей стоимостью 800 миллионов долларов.

А 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла историческое решение об осуществлении программы ленд-лиза для Украины. Теперь Штаты смогут поставлять не только оружие, боеприпасы и технику, но медикаменты, продукты и другие необходимые вещи.