З'явилися подробиці стрілянини офіцерів в поїзді з Костянтинівки

Юрій Сергієнко Відео 17:25, 6.04.2021 Оновлено: 01:09, 7.04.2021

Одна з пасажирок поїзда з Костянтинівки до Києва заявила, що стрілянину двоє офіцерів влаштували через вживання алкоголю.

Жінка, яка представилася як Любов Іванівна, зазначила, що під час інциденту було дуже страшно.

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