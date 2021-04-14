ЗСУ показали російські міни ПОМ-2, які прилітають у будинки цивільних

Вікторія Довгань Відео 14:14, 14.04.2021 Оновлено: 14:27, 14.04.2021

Російські окупанти на Донбасі здійснюють дистанційне мінування територій забороненими ПОМ-2 "Отек". Такі боєприпаси заборонені Оттавською конвенцією.

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