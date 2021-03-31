Жорсткий локдаун у Польщі, а у США обіцяють до середини квітня прищепити 90% дорослого населення – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 09:30, 31.03.2021 Оновлено: 09:36, 31.03.2021

Жорсткий локдаун діє зараз у Польщі. Поляки змушені сидіти вдома тиждень до і тиждень після Великодня.

А президент Сполучених штатів Джо Байден заявив, що 90% дорослих американців будуть вакциновані вже до середини квітня. Подробиці - в коронавірусному огляді.

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