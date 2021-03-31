Жесткий локдаун в Польше, а в США обещают до середины апреля привить 90% взрослого населения – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 09:30, 31.03.2021 Обновлено: 09:36, 31.03.2021

Жесткий локдаун действует сейчас в Польше. Поляки вынуждены сидеть дома неделю до и неделю после Пасхи.

А президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что 90% взрослых американцев будут вакцинированы уже к середине апреля. Подробности – в коронавирусном обзоре.

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