Зеленський побував на передовій

Мирослав Семенюк Відео 16:58, 8.04.2021 Оновлено: 17:04, 8.04.2021

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донбас відвідав позиції українських військ на передньому краї оборони.

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