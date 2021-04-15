Зеленський підбив підсумки засідання РНБО

Софія Закревська Відео 19:40, 15.04.2021 Оновлено: 19:45, 15.04.2021

У четвер, 15 квітня, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Детальніше про те, що обговорили політики, читайте за посиланням.

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