Як кияни ставляться до запроваджених карантинних обмежень?

Obozrevatel Відео 16:20, 5.04.2021

П'ятого квітня у столиці запроваджено жорсткі карантинні обмеження. Ми вирішили спитатися у киян, як вони ставляться до цих обмежень.

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