Як київська бруківка "збереглась" після зими

Obozrevatel Відео 11:15, 23.03.2021

Дороги у столиці після зими залишають бажати кращого. OBOZREVATEL відвідав вулиці, які в Києві викладені бруківкою. Водії не задоволені станом такого покриття.

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