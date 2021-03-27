Вона точно знає, як тверкати – Джеррі Хейл в Kids News з Vlada K

Obozrevatel Відео 10:00, 27.03.2021 Оновлено: 11:35, 27.03.2021

Хто та за що подарував Джеррі Хейл землю в Шотландії? Новий EP, титул та найбільша таємниця особистого життя співачки у новому випуску KIDS NEWS з VLADA K!

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