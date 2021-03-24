Водії маршруток про карантинні обмеження

Obozrevatel Відео 14:47, 24.03.2021 Оновлено: 17:06, 24.03.2021

Водії столичних маршруток розповіли, що вони думають про карантинні обмеження (заповнення транспортних засобів на 50% від кількості місць для сидіння. – Ред.).

Коментувати
Відео

Дивіться також

Компанія UPG розширює мережу АЗК в Україні

Кива – про захист дисертації: я все життя вчуся, не розумію, чому підняли хайп

ДБР оголосило Азарову підозру в держзраді: його адвокат відповів

СБУ викрила "ПВК Семенченка-Шевченка": гучні деталі розслідування

ФСБ у Криму катувала струмом затриманого журналіста Єсипенка – ЗМІ