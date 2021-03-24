Водители маршруток о карантинных ограничениях

Obozrevatel Видео 14:47, 24.03.2021 Обновлено: 17:06, 24.03.2021

Водители столичных маршруток рассказали, что они думают о карантинных ограничениях (заполняемость транспортных средств на 50% от количества мест для сидения. – Ред.).

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