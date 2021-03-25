Вірменія скасувала воєнний стан, а в Росії анонсували півмільйонний мітинг на підтримку Навального – дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 19:00, 25.03.2021 Оновлено: 21:19, 25.03.2021

Парламент Вірменії скасував режим воєнного стану в країні.

У Мінську заарештували чоловіка за прапор Канади у вікні, прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг, а роботу президента США Джо Байдена позитивно оцінює більшість американців. Детальніше – у міжнародному огляді.

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