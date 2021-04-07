Вертольоти ЗСУ влаштували польоти поблизу Кримського півострова

Вікторія Довгань Відео 10:40, 7.04.2021 Оновлено: 10:42, 7.04.2021

Українська армія провела масштабні тренування з протидії ворожому десанту поблизу окупованого Криму. В них брали участь бойові вертольоти армійської авіації.

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