Вертольоти РФ влаштували повітряні маневри неподалік Донбасу

Вікторія Довгань Відео 12:42, 2.04.2021 Оновлено: 12:42, 2.04.2021

Росія продовжила спроби залякати Україну пересуванням своїх військ. Так, в небі біля кордону з Україною пролетіло 12 бойових вертольотів країни-агресора.

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