В Індонезії вибухнув нафтопереробний завод

Андрій Жигайло Відео 15:08, 29.03.2021 Оновлено: 16:13, 29.03.2021

На нафтопереробному заводі Pertamina в Індонезії стався вибух та масштабна пожежа.

Причина інциденту поки невідома, але в момент вибуху йшла злива з блискавками. Більше подробиць тут.

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