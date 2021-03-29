В Индонезии взорвался нефтеперерабатывающий завод

Андрей Жигайло Видео 15:08, 29.03.2021

На нефтеперерабатывающем заводе Pertamina в Индонезии произошел врыв и масштабный пожар.

Причина инцидента пока неизвестна, но в момент взрыва шел ливень с молниями. Больше подробностей здесь.

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