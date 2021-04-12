У Санкт-Петербурзі спалахнула "Невська мануфактура"

Софія Закревська Відео 16:07, 12.04.2021 Оновлено: 16:13, 12.04.2021

У понеділок, 12 квітня, в Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа в будівлі фабрики "Невська мануфактура". В результаті НП загинув один пожежний, двоє рятувальників постраждали.

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