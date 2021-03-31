У Ростовську область стягнули важку військову техніку

Вікторія Довгань Відео 12:38, 31.03.2021 Оновлено: 12:38, 31.03.2021

Росія стягує до кордону з Україною важке озброєння. Про це свідчать відповідні кадри з місцевих залізничних станцій.

Коментувати
Відео

Дивіться також

У Раді ухвалили постанову щодо загострення ситуації на Донбасі та звернулися до РФ

Сюмар двічі назвала Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради. Відео

Президент Литви слідом за Байденом назвав Путіна "вбивцею". Відео

В Україні з'явиться новий вид військової служби: призвати резервістів зможуть за добу

У Полтавській області 12-річний школяр помер на перерві