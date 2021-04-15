У РФ помітили колону БТР-80 зі "смугами вторгнення"

Марина Ліснічук Відео 09:02, 15.04.2021 Оновлено: 09:06, 15.04.2021

В Астраханській області Росії помітили колону БТР-80 із білими "смугами вторгнення". Такі російські війська наносили на танки під час холодної війни. Детальніше читайте за посиланням.

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