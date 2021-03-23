У Мінську пікетували посольство України

Марина Ліснічук Відео 12:38, 23.03.2021 Оновлено: 15:57, 23.03.2021

Під посольством України в Мінську 23 березня пройшов зігнаний владою Білорусі мітинг нібито через спалення 48 осіб в Одесі в 2014 році. Люди скандували: "Зеленський ворог українського народу!", "Руки геть від Білорусі!", "Де вбивці Одеси?", "Майдан не пройде!" тощо. Детальніше читайте тут.

Відео з Telegram-каналу Тараса Березовця.

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