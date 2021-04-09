У Київській облраді ледь не побилися депутати. Відео

Дар'я Дурова Відео 20:31, 9.04.2021

У Київській облраді народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв погрожував побити місцевого депутата Володимира Сабадаша ("За майбутнє"). Через деякий час політики, очевидно, помирилися – на камеру зняли, як вони потисли один одному руки.

Джерело відео – депутатка Тетяна Самойленко в Facebook.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Українка в Москві стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Одна українка з компанії скандальних моделей не зможе покинути ОАЕ

ПЦУ виграла судовий спір у УПЦ МП: церковники вказали на важливість події

Помер чоловік королеви Єлизавети ll принц Філіп

На фірму "охоронців Медведчука" нагрянула поліція. Фото