В Киевском облсовете едва не подрались депутаты. Видео

Дарья Дурова Видео 20:31, 9.04.2021

В Киевском облсовете народный депутат от "Батьківщины" Константин Бондарев угрожал избить местного депутата Владимира Сабадаша ("За майбутнє"). Спустя некоторое время политики, очевидно, помирились – на камеру засняли, как они пожали друг другу руки.

Источник видео – депутат Татьяна Самойленко в Facebook.

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