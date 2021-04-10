У Харкові на переході на смерть збили поліцейського

Карина Бондаренко Відео 06:52, 10.04.2021

У ніч на суботу, 10 квітня, в Харкові водій Audi A4 збив чоловіка на регульованому пішохідному переході і протягнув його близько 50 метрів. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. За непідтвердженою інформацією в ЗМІ, загиблий чоловік був майором поліції.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Гордон в ефірі "Еха Москви": з якого бодуна Крим став російським? Відео

Одна українка з компанії скандальних моделей не зможе покинути ОАЕ

Куратор з РФ змусив найманців "ДНР" вдарити по своїх і "списати на укропів": радіоперехоплення

Українка "викрила" ще одну учасницю голої фотосесії в Дубаї

НКРЕКП опублікувала рішення про виплату собі премій