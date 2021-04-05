У Дубаї заарештували групу дівчат за голу фотосесію

Obozrevatel Відео 15:03, 5.04.2021 Оновлено: 18:08, 5.04.2021

Поліція міста Дубай заарештувала групу молодих дівчат за те, що вони позували повністю оголеними на балконі готелю Dubai Marina. Серед них 11 українок: з Києва, Жашкова, Запоріжжя. Подробиці читайте за посиланням.

Коментувати
Відео

Дивіться також

"Найдорожчі кілометри в житті": ціни на таксі в Києві злетіли в перший день локдауну

Мендель: існує "українська" російська мова

На Донбасі загинув воїн ЗСУ, який разом з медикинею рятував поранених під Шумами

У НАТО відзначили винятковість України та опублікували перший пост у соцмережі українською

"Динамо" на останній хвилині здобуло перемогу в УПЛ