Траур у Великій Британії через смерть принца Філіпа

Obozrevatel Відео 13:24, 10.04.2021 Оновлено: 13:40, 10.04.2021

Траур у Великій Британії через смерть принца Філіпа триватиме 10 днів, а для членів королівської сім'ї – 30 днів. До похорону герцога Единбурзького держава ухвалила рішення припустити всі прапори Великої Британії. Крім того, протягом 8 днів не ухвалюватимуть нових законів.

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