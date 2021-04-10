Траур в Великобритании из-за смерти принца Филиппа

Obozrevatel Видео 13:24, 10.04.2021 Обновлено: 13:40, 10.04.2021

Траур в Великобритании из-за смерти принца Филиппа продлится 10 дней, а для членов королевской семьи – 30 дней. До похорон герцога Эдинбургского государство приняло решение припустить все флаги Великобритании. Кроме того, в течение 8 дней не будут принимать новых законов.

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