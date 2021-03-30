Тетяна Мостепан: Торік у реанімаціях не було стільки хворих до 30-40 років, це були одиниці. Зараз картина вже зовсім інша

Лікарні Києва майже заповнені тяжкими хворими на коронавірус, майже 90% з них – киснево-залежні, що свідчить про складний перебіг хвороби.

"Пацієнти помолодшали. Торік у реанімаціях не було стільки хворих до 30-40 років, це були одиниці. Зараз картина вже зовсім інша. Хвороба протікає більш агресивно, дуже важко цих хворих повертати до життя. Якщо в минулому році критичні дні захворювання випадали на 9 – 12-ту добу, а далі хвороба починала відступати, то зараз нічого спрогнозувати не можна. Перебіг став значно агресивнішим і супроводжується значними ускладненнями. Закликаю всіх берегтися. Це ж не так складно – носити маску, мити руки і зберігати соціальну дистанцію. Бо коронавірус – велика проблема і велика біда", – розповіла OBOZREVATEL головна лікарка 4-ї міської лікарні Києва Тетяна Мостепан.