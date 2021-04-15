Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
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