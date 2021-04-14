Рубан: Київ повторює сценарій Чернівців

Тетяна Гайжевська Відео 18:40, 14.04.2021

Локдаун в Києві не буде скасований до 30 квітня. Нових перепусток для користування громадським транспортом видавати не будуть. У столиці немає потреби у розгортанні мобільних шпиталів, але епідемічна ситуація йде за сценарієм Чернівців.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

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