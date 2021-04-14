Рубан: Киев повторяет сценарий Черновцов

Татьяна Гайжевская Видео 18:40, 14.04.2021

Локдаун в Киеве не будет отменен до 30 апреля. Новых пропусков для пользования общественным транспортом выдавать не будут. В столице нет необходимости в развертывании мобильных госпиталей, но эпидемическая ситуация идет по сценарию Черновцов.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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