Розвага по-ісландськи: тисячі людей спостерігали за виверженням вулкана

Андрій Жигайло Відео 17:28, 29.03.2021

Тисячі ісландців зібрались подивитись на виверження вулкану Фаградальсф'ядль, яке розпочалось 28 березня.

Лаву було видно з столиці Ісландії Рейк'явіка, яка знаходиться приблизно в 32 кілометрах від нього. Більше фото та відео тут.

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