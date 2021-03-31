Росія стягнула до кордону з Україною масу озброєння

Вікторія Довгань Відео 12:47, 31.03.2021 Оновлено: 12:47, 31.03.2021

На одному з переїздів в Ростовській області на відео потрапила колона російської бронетехніки. Вона рухалася в бік російсько-українського кордону.

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