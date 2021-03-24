Росія готує сценарії прориву в Крим, – Селезньов

Obozrevatel Відео 11:11, 24.03.2021 Оновлено: 11:35, 24.03.2021

З боку РФ триває інформаційна агресія проти України. Поширенням інформації про можливий наступ України на Донбас Росія намагається тиснути на всіх учасників переговорного процесу. Про це в ефірі Obozrevatel TV розповів експерт з військових питань Владислав Селезньов.

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