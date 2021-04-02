Російські вертолітні групи летіли в бік Донбасу

Вікторія Довгань Відео 12:34, 2.04.2021 Оновлено: 12:37, 2.04.2021

Жителі прикордонних територій зняли на відео переміщення російських вертольотів в бік тимчасово окупованих територій Донбасу. Вони летіли великими групами.

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