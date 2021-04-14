Римарук: ворог на Донбасі змінив тактику

Тетяна Гайжевська Відео 09:41, 14.04.2021 Оновлено: 09:56, 14.04.2021

Ветеран АТО Андрій Римарук в ефірі телеканалу OBOZREVATEL заявив, що країна-агресор Росія змінила тактику на Донбасі. Відтепер ворог більше використовує снайперів та мінування, що спричиняє більші втрати серед бійців української армії. На його думку, це пов’язано із економічними проблемами РФ – на міномети і артилерію просто не вистачає коштів.

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