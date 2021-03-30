Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 30 березня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 21:00, 30.03.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Лікувати чи вилікувати? Випадки постковідного синдрому в Україні частішають.

  • Обмеження, які нам і не снилися. В яких країнах діє найжорсткіший карантин?

  • Що буде з проїздом! Чи закриють у Києві громадський транспорт і чи підвищать вартість маршруток?

Коментувати
Відео

Дивіться також

В Україні через день після смерті "кіборга" ДАП від коронавірусу померла його дружина

Член політради СН незаконно літає в Крим через Москву

Хомчак розповів, як російські снайпери розстріляли в спини воїнів ЗСУ під Шумами

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

Сюмар двічі назвала Путіна "х**лом" із трибуни Верховної Ради. Відео