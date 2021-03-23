Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 23 березня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 18:30, 23.03.2021 Оновлено: 09:09, 24.03.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Знову загострення на Донбасі. Чи підуть проросійські бойовики у наступ?

  • В Україну – через лабораторію. Кабмін запровадив обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус для в'їзду іноземців.

  • Знову розчарування. Жителі Криму обурені указом Путіна забирати земельні ділянки.

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