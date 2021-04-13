Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Вівторок, 13 квітня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 18:30, 13.04.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Чи покращимо статистику? Українців почали щепити китайською вакциною від коронавірусу.

  • Карантин - не відпочинок! Вчені кажуть, що під час дистанційки учні майже нічого не вивчили.

  • Королівська сім'я у скорботі! У Великій Британії через смерть принца Філіпа - тижнева жалоба.

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