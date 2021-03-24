Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Середа, 24 березня

Obozrevatel Відео 21:00, 24.03.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Коронавірус б'є по гаманцях. Скільки українці втратили під час пандемії?

  • Увага, червона зона! Що дозволено і чого не можна робити під час посиленого карантину.

  • Обізнаний, означає - захищений. Сьогодні - всесвітній день проти туберкульозу.

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