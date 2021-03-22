Підсумки з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 22 березня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 18:30, 22.03.2021 Оновлено: 09:22, 23.03.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Коронавірусні реалії України. Переповнений транспорт, забиті лікарні та жодного вакцинованого за вихідні.

  • Протест проти карантину. Підприємці вийшли на Майдан Незалежності.

  • Рибалки-рятівники. У Києві спінінгом витягли хлопчика, який опинився на крижині.

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